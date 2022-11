SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Protezione Civile ha emanato un’allerta di livello giallo per criticità idrogeologica valida in tutta la Regione Marche dalle 00:00 fino alle 24:00 di domani, sabato 19 novembre 2022. «Le precipitazioni a partire dalla tarda mattinata di sabato interesseranno il settore centro-meridionale, per poi estendersi, nel pomeriggio, anche sul settore settentrionale».