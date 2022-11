GROTTAMMARE- Il panel di appuntamenti è stato presentato questa mattina a Palazzo Ravenna alla presenza del sindaco Enrico Piergallini, dell’assessore al Turismo Lorenzo Rossi e dei rappresentanti delle associazioni locali che hanno dato vita a gran parte delle iniziative invernali.

La stagione degli eventi si apre ufficialmente il 19 novembre con uno spettacolo al Teatro delle Energie a cura dell’associazione Artistic Picenum, “Grottammare Dance”, e prosegue oltre l’Epifania.

“L’obiettivo è prolungare gli eventi fino al periodo di Carnevale per evitare di spegnere le luci subito dopo le feste natalizie”, afferma il sindaco Piergallini.

Della stessa linea anche l’assessore Rossi: “L’intenzione è stata quella di tenere la stagione fredda accesa. Il calendario è stato costruito con il contributo del tessuto associativo cittadino”.

L’evento di punta, chiamato “Waiting for Christmas” e presentato da Luca Sestili, è il concerto di Cristina d’Avena sabato 10 dicembre in via Dante Alighieri che per l’occasione verrà chiusa al traffico.

Grande ritorno del tradizionale Presepe Vivente il 26 dicembre, a cura dell’omonima associazione, che per la prima volta cambia luogo e si trasferisce dal Paese Alto al Parco Calise.

Torna anche la discesa della Befana in piazza San Pio, con l’animazione della Compagnia dei Folli e lo spettacolo pirotecnico. Per la prima volta l’evento sarà fruibile da seduti grazie ai cinquecento posti a sedere che saranno disposti in piazza.

Oltre agli spettacoli teatrali e alla rassegna “I conti con la storia”, che approfondirà le pagine più recenti, ci sarà anche uno spazio prettamente ludico. Il 17 dicembre si terrà “Lle Grotte’s Talent”, un talent show made in Grottammare, e il 18 dicembre, nella Sala Consiliare di Palazzo Ravenna, saranno a disposizione dei visori virtuali in grado di catapultare indietro nella storia, tra le meraviglie del mondo e all’interno del corpo umano.