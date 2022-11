ALBA ADRIATICA – Avevano rapinato due farmacie e una tabaccheria di Alba Adriatica e Martinsicuro: i Carabinieri arrestano due fratelli. Segue il comunicato dei Carabinieri:

«Durante la scorsa primavera/estate avevano messo a segno ben tre rapine a mano armata nel giro di pochi giorni.

In data 17.05.2022 era toccato alla farmacia Talamonti di Martinsicuro. Un uomo con volto travisato da una mascherina FFP2 si era introdotto all’interno della farmacia e, sotto la minaccia di una pistola, si era fatto consegnare dalla giovane farmacista tutto il denaro presente nella cassa, pari a circa 2000 Euro, per poi darsi alla fuga.

In data 27.05.2022 un altro rapinatore, sempre con il volto travisato ed estremamente somigliante al primo, si era presentato presso la tabaccheria “Mister Rapid” di Martinsicuro e, anche stavolta sotto la minaccia di una pistola, si era fatto consegnare dal titolare la somma di 2200 Euro per poi fuggire.

Infine, in data 19.08.2022. lo stesso rapinatore che aveva messo a segno il colpo alla farmacia “Talamonti” faceva irruzione all’interno della farmacia “Parere” di Alba Adriatica e, con il medesimo “modus operandi” degli altri colpi, si faceva consegnare dalla farmacista la somma di 3.600 Euro per poi fuggire a piedi.

Le successive attività investigative, incentrate essenzialmente sulle analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona, hanno consentito di accertare che, in tutti e tre i colpi, vi era sempre un secondo complice che attendeva l’esecutore materiale a bordo della medesima autovettura parcheggiata poco distante dall’attività rapinata. Dopo aver quindi individuato l’autovettura in questione i Carabinieri sono riusciti ad individuare i presunti rapinatori.

Nel corso dei successivi approfondimenti investigativi i militari sono riusciti altresì a rinvenire e sottoporre a sequestro l’arma utilizzata nel corso delle rapine, risultata essere una pistola “scacciacani” a cui era stato tolto il tappo rosso.

Sulla base delle predette attività d’indagine, svolte sotto l’egida della Procura della Repubblica di Teramo, il G.I.P., in data 15 Novembre 2022, ha emesso a carico dei due presunti autori delle rapine un’Ordinanza di Custodia Cautelare (in Carcere per uno dei fratelli ed agli Arresti Domiciliari per l’altro), eseguiti in data 17.11.2022».