SANT’ELPIDIO A MARE – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che i militari della Stazione di Sant’ Elpidio a Mare (FM),nel pomeriggio di ieri, nel corso dei periodici servizi di presidio e controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Fermo hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di Pescara risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pescara. L’uomo deve espiare la pena residua di sei mesi di reclusione in regime detenzione domiciliare per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.