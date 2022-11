TERAMO – La Polizia di Stato della Provincia di Teramo ha intensificato i controlli per il contrasto alla guida in stato di alterazione delle condizioni psicofisiche e della velocità. Segue la nota del portavoce:

«Nell’ambito delle iniziative di potenziamento dei controlli su strada disposti dal Servizio Polizia Stradale, nella provincia teramana sono stati effettuati diversi servizi di controllo con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di alterazione delle condizioni psicofisiche e della velocità.

Nella mattinata del 10 novembre i controlli operati con l’apparecchiatura telelaser sulla superstrada Teramo-Mare hanno portato a sanzionare otto conducenti per eccesso di velocità, due per velocità pericolosa, uno per mancato uso della cintura e due perché trovati alla guida mentre usavano il cellulare.

Nella serata di sabato 12 novembre le pattuglie hanno operato sulla SS16 sia nel territorio del comune di Giulianova che in quello di Teramo: 2 conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, 7 per mancato uso della cintura di sicurezza, 1 per guida pericolosa e due persone sono risultate positive al test preliminare antidroga.

In totale sono state ritirate 7 patenti e decurtati 108 punti sulla patente.

Il Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo ed il Molise programmerà ulteriori servizi di controllo, finalizzati alla verifica della regolarità del trasporto di persone e merci e al contrasto dell’uso di cellulari e tablet alla guida».