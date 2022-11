SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Giornata ONU dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Museo del Mare, in collaborazione con il Comitato UNICEF di Ascoli Piceno, organizza due giornate dedicate ai più piccoli. Venerdì 18 novembre, alle 17, il polo museale di via Colombo ospiterà la cerimonia d’inaugurazione della mostra didattica “La civiltà marinara a San Benedetto del Tronto…da ire a uije”. L’esposizione raccoglie le ricerche storiografiche svolte dagli alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo Nord a partire dall’anno scolastico 1996/1997 e negli anni successivi. Sarà possibile visitare la mostra fino al 20 giugno 2023.

Domenica 20 novembre, alle 16, il Museo terrà un’attività didattica dedicata alle famiglie dal titolo “I giochi dei nonni”: un pomeriggio dedicato alla scoperta dei giochi di un tempo, in compagnia dei nonni del Museo del Mare. Dopo l’evento ai partecipanti sarà offerta una gustosa merenda. La partecipazione a questa iniziativa ha costo di € 10,00 per nucleo famigliare e, come di consueto, è richiesta la prenotazione.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un posto a uno degli eventi del Museo del Mare è possibile chiamare il numero di telefono 353 4109069.