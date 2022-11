MONTEPRANDONE – Un Borgo del Piceno è pronto ad affrontare un appuntamento molto sentito nella comunità.

A Monteprandone, dal 22 al 28 novembre, si celebra la figura di San Giacomo della Marca, Patrono della città.

Per l’amato Santo si terranno iniziative religiose e civili. Nella mattinata del 18 novembre è stato presentato, durante una conferenza stampa presso la sala consiliare del Comune in piazza dell’Aquila, il calendario.

Presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle associazioni che organizzano le feste civili e del Santuario che organizza le cerimonie religiose.

Il sindaco Sergio Loggi apre la conferenza: “La festa del Patrono è un gradito ritorno. L’evento si basa sul coinvolgere tutte le associazioni ma anche l’intero territorio in maniera netta. Vogliamo ragionare tutti nello stesso modo. Ringrazio, quindi, tutte le associazioni partecipanti insieme agli enti. Un benvenuto al nostro centro ‘La Clessidra’ che darà un forte contributo al mercatino, ragazzi che lavorano con impegno e cuore. Il mercatino si svolgerà nel centro storico con più di trenta stand, ci saranno per i più piccoli giochi e laboratori. Menzione d’onore per i Musei Aperti. E soprattutto ci sarà la riapertura del Museo dei Codici di San Giacomo, chiuso da circa un anno per i lavori. Le opere, spostate temporaneamente presso la Pinacoteca di Ascoli, torneranno quindi a casa. Sono davvero tante le iniziative, civili e religiose, in programma dal 22 al 28 novembre a Monteprandone”.