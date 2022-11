San Benedetto si aggiudica il bando regionale per “i centri commerciali naturali”

San Benedetto del Tronto è rientrato tra i 21 Comuni selezionati dalla Regione Marche per la concessione di contributi volti a sostenere la realizzazione di progetti per lo sviluppo dei centri commerciali naturali in partenariato con le Piccole e Medie Imprese – PMI del commercio al dettaglio.