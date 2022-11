SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Soddisfazione per l’AIA della sezione di San Benedetto del Tronto: Alice Gagliardi, nativa di Grottammare, e Massimiliano Moretti sono stati designati rispettivamente come arbitro e guardalinee per la gara di Serie D Girone A, Ligorna – Fezzanese.

Un match che vale la zona play-off per il Ligorna, attualmente a 22 punti a pari merito con il Gozzano. Tra l’altro, il caso ha voluto, che i due arbitri della sezione di San Benedetto del Tronto dirigeranno la gara in casa della squadra genovese allenata dall’ex tecnico della Sambenedettese Giorgio Roselli, che arrivato lo scorso anno proprio con i bianco-blu ha raggiunto la salvezza.