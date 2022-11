Hc Monteprandone, infortunio per Stauble. Coach Vultaggio: “Ricevere un pugno in campo è inammisibile”

Il terzino argentino si è procurato la frattura del setto nasale per un pugno nella gara di Prato. Il coach monteprandonese: "Non punire un tale atteggiamento è un pericolo per l'incolumità degli atleti"

di Valerio Fagioli