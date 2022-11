SAN BENEDETTO – Mi ha dato la brutta notizia, piangendo, Enzo Nucifora, un altro personaggio che ha fatto la storia della Sambenedettese Calcio in qualità di Dirigente e Direttore Sportivo nel periodo d’oro, dagli anni sessanta all’inizio degli anni novanta. Aveva 90 anni. A me ha lasciato un grande ricordo come uomo generoso e appassionato come pochi alla squadra di calcio della sua città.

Ero stato invitato sabato scorso in qualità di giornalista anziano alla festa per il suo compleanno. Mi è dispiaciuto molto non esserci a causa di un impegno familiare imprevisto ma ho seguito attentamente il filmato molto bello, e per me commovente, girato dalla sua famiglia.

L’ultima volta che ho parlato con lui è stato al telefono nel viaggio di ritorno dopo la gara Montegiorgio-Samb che si è giocata a Civitanova Marche lo scorso mese di settembre. Era con noi il figlio Leo al quale suo padre aveva trasmesso una passione incredibile per i colori rossoblu. Floriano mi disse che gli avrebbe fatto piacere rivedermi per ricordare insieme alcuni spaccati e aneddoti della storia sportiva che abbiamo insieme vissuto su versanti diversi ma con lo stesso grandissimo amore, sempre indirizzato alla crescita della società e a nuovi successi.

Una precisazione: nel giorno che ha festeggiato il compleanno con alcuni ex rossoblu, tutti suoi calciatori, qualcuno potrebbe aver pensato che era un uomo che… spaccava la lira. Al contrario era un uomo molto generoso, voleva sì risparmiare negli stipendi dei calciatori e anche nel loro costo di acquisto ma solo perché sapeva che una società di provincia, solo così, poteva reggere a certi livelli. Poi magari non si faceva pregare quando si dovevano aumentare i premi partita per ringraziarli della gioia che avevano dato a lui e a tutta la sua città. Un uomo buono che definirei pacioso per la sua calma, tranquillità, pacatezza, aspetti che lo distinguevano dagli altri dirigenti.

Come molti sanno, il suo essere benefattore (come oggi nel calcio non esistono più) proveniva dalla consapevolezza che la famiglia Bollettini, che aveva fatto fortuna nel campo dell’ortofrutticolo, doveva contribuire a far diventare la sua città sempre più conosciuta nel mondo (con la sua attività e con il calcio), cosa che lo inorgogliva.

Le mie personali condoglianze e della redazione a Leo, del quale colgo molte caratteristiche di suo padre, alla sorella, ai nipoti e a tutti i suoi famigliari. I funerali si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa di San Pio X.

Nota a margine: il pianto di Enzo Nucifora era sì dovuto al dolore di aver perso un amico e compagno di viaggio ma anche ad una amara constatazione: sono rimasti lui, Gianbattista Giorgini, Umberto Travaglini e Guglielmo Neroni dei tanti dirigenti che hanno contribuito a rendere la Samb e a mantenerla in auge per tantissimi anni, dopo l’exploit che lanciò la squadra in serie B nel lontano 1956.