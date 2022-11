PEDASO – I Militari della Stazione Carabinieri di Pedaso hanno denunciato una donna di 40 anni, pregiudicata, per i reati di indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione. Segue il comunicato dell’Arma pedasina:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la scorsa serata, i militari della Stazione CC di Pedaso (FM), nel corso dei periodici servizi preventivi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Fermo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione, una 40enne campana, già nota per altri precedenti. La donna veniva infatti identificata, anche mediante un’accurata analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata, quale autrice di numerosi indebiti e fraudolenti prelievi bancomat, dell‘importo complessivo di € 7.000,00 (settemila/00) effettuati con una tessera bancomat provento di furto ai danni di un’anziana del posto. Si ricorda che in caso di smarrimento o furto di tessere bancomat è sempre indispensabile provvedere a bloccare la carta tramite i rispettivi numeri dedicati degli Istituti bancari di riferimento e soprattutto evitare di custodire i codici pin insieme alle tessere bancomat».