MONTE URANO: Renzi, Ferracuti, Fabi, Venanzi, Adami, Cerquozzi, Smerilli, Cipolletti, Fabiani, Santarelli, Detto.

A disposizione: Pazzi, Amico, Di Donato, Di Gennaro, Ferri, Frascerra, Minnoni, Rossetti, Moretti. Allenatore Angelo Cetera

ATLETICO CENTOBUCHI: Filipponi, Di Luca, Fabi Cannella, Veccia, Russi, Gibbs, Liberati S., Tedeschi, D’Angelo, Iovannisci, Di Salvatore.

A disposizione: Beni, De Cesaris, Pietropaolo A., Pietropaolo G., D’Intino, Fares, Funari, Picciola, Liberati A. Allenatore Salvatore Fusco

MONTE URANO – Altra grande prova dell’Atletico Centobuchi di mister Fusco, che dopo l’incredibile rimonta in campionato contro il Matelica, si aggiudica anche il match d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia battendo 0-2 il Monte Urano.

Buon primo tempo degli ospiti che creano tante occasioni da gol, la più pericolosa è quella di Liberati S. che dopo un’azione personale sulla sinistra, converge e va al tiro sul secondo palo ma colpisce la traversa. Dopo molte azioni sviluppate per via centrale e sulle fasce, dove però è mancata la zampata vincente, i biancazzurri passano in vantaggio al 37′ pt: angolo dalla destra di Veccia battuto in area che trova la deviazione aerea di un compagno, palla sul palo e sulla ribattuta si presenta D’Angelo che ribadisce in rete, firmando lo 0-1.

Si rientra in campo nel secondo tempo con i padroni di casa che provano a farsi vedere in avanti ma impegnano poco e niente l’estremo difensore classe 2004 Filipponi. L’Atletico Centobuchi, nonostante il vantaggio, continua a spingere soprattutto sulla corsia di sinistra con capitan Fabi Cannella che serve dei palloni in area molto pericolosi non capitalizzati dall’attacco. Al 30′ st arriva il raddoppio della formazione di Fusco: cross dalla sinistra di Fabi Cannella sul secondo palo che pesca Liberati S., il 7 scarica per Liberati A. che con il destro spacca la porta e fa 0-2.

Gli ospiti gestiscono bene la gara anche a livello difensivo e portano a casa la vittoria, importante in ottica della gara di ritorno e anche per il prossimo impegno in campionato contro la Passatempese.