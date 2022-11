Tratto dall’Espresso Rossoblu numero 1507

CONOSCIAMOLI MEGLIO – 6 DOMANDE A NAZARENO BATTISTA

1-Quando sei nato e dove?

13 aprile 1998 a Foggia.

2-Quando ti hanno detto di venire al Pda cosa hai pensato. Come ti trovi? Hai rifiutato altre piazze?

Sì avevo altre richieste, ma sono stato convinto dal mio grande amico Giordano Napolano. Qui mi trovo benissimo, la città è fantastica.

3- Ti aspettavi la classifica attuale? Dove ti piace giocare. In che ruolo e perché?

Mi aspettavo una classifica compatta, è un campionato equilibrato e non è mai facile affrontare nessun avversario. Mi piace giocare esterno sinistro a rientrare perché è il ruolo in cui devi essere determinante, segnando e fornendo assist.

4-Con chi leghi di più tra i compagni di squadra?

Ho legato con tutti, è un gruppo fantastico.

5-Ti piace la città e perché?

Mi piace moltissimo la città, si vive bene, c’è civiltà. E poi quando ti svegli la mattina e vedi il mare è sempre un altro passo.

6-Per chi tifi in Italia? Qual è il tuo idolo che ti piacerebbe imitare nel mondo del calcio e dello sport in genere?

Attualmente il giocatore che mi piace di più è Rafa Leao. In Italia non sono un tifoso sfegatato di nessuna squadra, ma se proprio dovessi dirne una simpatizzo per il Napoli.