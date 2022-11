CUPRA MARITTIMA- Questa settimana il Cinema Margherita presenta una delle novità più attese della stagione cinematografica, il raffinato Diabolik – Ginko all’attacco!, secondo episodio della saga di Diabolik diretta dai Manetti Bros. I due registi continuano la loro esplorazione dell’universo del fumetto, offrendone un’interpretazione filologica e corretta, venata di eleganza noir. Tornano i personaggi già conosciuti che i Manetti Bros. definiscono e sviluppano ancora più che nel film precedente: “Nel primo film abbiamo presentato i personaggi. Qui li abbiamo messi in crisi. È in crisi Ginko perché non riesce né a catturare Diabolik né ad avere serenità nella sua vita privata. E sono in crisi Eva e Diabolik come coppia”.

Al Cinema Margherita si ha grande fiducia del giudizio degli spettatori: veder riempire le sale, rimanere a commentare il film anche dopo la fine, consigliarlo ad amici, rappresenta per la sala la migliore garanzia della qualità della programmazione che propone ogni settimana. Proprio per questo, considerando il caloroso riscontro, si è deciso di proseguire con la proiezione di Il piacere è tutto mio, esilarante ma intelligente ed empatica commedia con la straordinaria Emma Thompson e La Stranezza di Roberto Andò, suggestivo viaggio nella creazione del capolavoro di Pirandello. Come sempre, non si dimenticano gli spettatori più giovani che con Lo Schiaccianoci e il flauto magico si immergeranno in anticipo nella magia del Natale, in una nuova versione animata del classico di Hoffmann e nelle musiche di Tchaikovsky. Al Cinema Margherita c’è la convinzione che la sala debba essere sempre di più il luogo di un’esperienza culturale completa, in cui è possibile non solo vedere le ultime novità, ma anche recuperare classici della storia del cinema, scoprirli per la prima volta o trovarne nuove chiavi di lettura. Felici di annunciare una rassegna dedicata al genio cinematografico di Buster Keaton dal nome ’The Great of Buster’, che inaugurerà martedì 22 e mercoledì 23 con The Great Buster in cui Peter Bogdanovich, regista cinefilo per antonomasia, omaggia la comicità di Keaton, raccogliendo tutti i film restaurati a disposizione delle cineteche e conducendo in parallelo un’analisi stilistica delle scene esaminate. Da non perdere. I tre martedì successivi saranno tutti dedicati alla proiezione dei capolavori di Keaton restaurati in 4k, un’occasione unica per vedere sul grande schermo e in ottima qualità alcuni tra i film cult della comicità muta.

DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO di Marco Manetti, Antonio Manetti (ITA 2022, 110′)

Segui Diabolik e la sua complice Eva Kant in una nuova avventura contro un ispettore Ginko più combattivo che mai

giovedì 17/11 ore 21,15

venerdì 18/11 ore 19,00

sabato 19/11 ore 17,00 -21,15

domenica 20/11 ore 18,20-21,15

lunedì 21/11 ore 21,15 ingresso 5€

IL PIACERE È TUTTO MIO di Sophie Hyde (GB 2022, 97′)

Un’insegnante in pensione e marito defunto si concede un’avventura sexy. Commedia sentimentale che vede protagonista la straordinaria Emma Thompson

venerdì 18/11 ore 21,15

sabato 19/11 ore 19,20

domenica 20/11 ore 16,00

LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO di Georgi Gitis ( RU/HU 2022, 90′)

Marie esprime un desiderio e diventa delle stesse dimensioni del suo schiaccianoci giocattolo, in realtà è un principe sotto un incantesimo…insieme a lui dovranno salvare il popolo dai Topi.

sabato 19/11 ore 15,30

domenica 20/11 ore 15,00

LA STRANEZZA di Roberto Andò (ITA 2022, 103′) ingresso unico 5€

1920. L’omaggio per l’ottantesimo genetliaco di Verga è l’occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello. Creerà uno dei suoi capolavori.

lunedì 21/11 ore 19,00*

martedì 22/11 ore 21,15*

Rassegna ‘THE GREAT OF BUSTER ‘ in collaborazione con la cineteca di Bologna- ingresso unico 5€



THE GREAT BUSTER di Peter Bogdanovich ( USA 2018, 102′), DOC versione originale sottotitolata

Un’attenta ricostruzione biografica e una puntuale analisi critica dell’opera e della vita di Buster Keaton.

martedì 22/11 ore 19,00

mercoledì 23/11 ore 21,15

nei prossimi 3 martedì i più grandi successi cinematografici di Buster Keaton restaurati in 4 k