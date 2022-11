SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova settimana di allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket che inizia a preparare la gara contro Gs Robur Basket Osimo, in programma per domenica 20 novembre alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il coach rossoblu, Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Il campo ha dimostrato che Jesi è più avanti di noi sotto vari aspetti. Abbiamo approcciato bene la gara poi siamo ricaduti nei nostri limiti caratteriali. Potevamo giocarcela fino all’ultimo ma ora pensiamo ad andare avanti. Recupero di Caloia? Dobbiamo ringraziare lo staff medico, la professoressa Marina Cappelli e il fisioterapista Marino Santori, che lo hanno guarito in poco tempo. Non è ancora al cento per cento della forma ma abbiamo voluto farlo giocare, si è inserito bene e dovrà ritrovare la condizione atletica. Osimo? Gara estremamente difficile, ha una squadra ben allenata con talenti e individualità importanti. Sono stra-favoriti ma venderemo cara la pelle in casa nostra”.