Durante la visita hanno potuto affiancare ed imparare dall’esperienza dell’Autorità Marittima, delegata alla ricerca e soccorso in mare ed estremamente vocata alla salvaguardia dell’ambiente marino nell’ambito della funzione marittima attribuitale, familiarizzando con una realtà aziendale, Energean, attiva da tempo sul territorio nell’ambito della sicurezza energetica, tematica, specie in questo momento, strategica e di grande interesse per tutta la collettività.

Quest’oggi i ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi e dislocati, in parte, sull’ imbarcazione presso il sito offshore, in parte, presso l’Istituto Montani stesso dove è installato un moderno laboratorio di simulazione navale, in parte presso la Capitaneria di Porto a San Benedetto del Tronto e presso la centrale “Maria a Mare” a Fermo, in costante comunicazione tra di loro, hanno seguito tutte le fasi della gestione di un’ipotetica emergenza in mare.

Il laboratorio di simulazione navale presso l’Istituto Montani – innovativo strumento che replica le condizioni marittime e climatiche – permette mediante una interfaccia grafica di eseguire ed analizzare esercizi di manovra e gestione di interventi di logistica per la tutela dell’ambiente e la sicurezza.

Tutto ha funzionato per il meglio e la risposta è parsa adeguata all’emergenza prospettata, ma si attendono – come previsto- gli esiti delle analisi che saranno svolte sull’esercitazione ad un tavolo condiviso con tutti gli attori intervenuti per individuare eventuali aree tematiche suscettibili di miglioramento e competenze tecniche ulteriori da acquisire per contribuire alla continua elevazione del livello di sicurezza ambientale, anche quando al contempo si sta gestendo un soccorso volto a portare in salvo vite umane che rischiano di perdersi in mare».