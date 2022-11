SILVI – Nella tarda serata del 12 novembre 2022. i Carabinieri della Stazione di Silvi hanno arrestato un soggetto di 40 anni del luogo, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

I Carabinieri sono stati allertati da alcuni residenti di un condominio, che segnalavano una lite in atto all’interno di un appartamento.

Giunti sul posto hanno accertato che l’uomo aveva aggredito la moglie, procurandole lesioni giudicate guaribili dai sanitari dell’Ospedale di Atri in 7 giorni. I Carabinieri, dopo aver accertato che i maltrattamenti avvengono ripetutamente ormai da diversi anni, lo hanno tratto in arresto.

Il Magistrato operante. dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto il trasferimento del prevenuto presso la Casa Circondariale di Chieti, in attesa dell’interrogatorio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo.