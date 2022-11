TERAMO – Nella mattinata odierna il Generale di Brigata Paolo Aceto, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Teramo dove, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Pasquale Saccone, ha salutato una rappresentanza di militari dei vari reparti della provincia, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestale.

Nella circostanza, il Generale Aceto ha espresso la propria gratitudine al personale del Comando Provinciale di Teramo per la dedizione, la professionalità e l’efficacia dei servizi a sostegno della popolazione, dimostrata dall’Arma in tutte le articolazioni provinciali. L’alto Ufficiale ha speso parole di elogio anche nei confronti degli appartenenti alla Associazione Nazionale Carabinieri e all’Associazione Nazionale Forestali per la loro opera di volontariato, tanto apprezzata dalle Istituzioni e dalla collettività.

Il Generale ACETO ha consegnato a tre militari la “Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare”, una onorificenza conferita a Ufficiali e Sottufficiali con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa. I militari che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento sono il:

Luogotenente c.s. Venanzio D’Alessandro, effettivo alla Sezione Operativa del N.O.R. di Teramo;

Luogotenente c.s. Giorgio Bonafede, Comandante della Stazione Carabinieri di Castelli (TE);

Luogotenente Mauro De Dominicis Comandante della Stazione Carabinieri di Tossicia (TE).

Nel corso della visita, il Generale Aceto ha incontrato il Prefetto, dott. Massimo Zanni e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo dott. Ettore Picardi.

Al termine della visita il Colonnello Saccone, ha consegnato al Generale Aceto, una stampa dell’artista Jesino Massimo Ippoliti. La stampa che fa parte di cento esemplari ciascuno acquerellato a mano dall’artista, rappresenta l’esibizione della Fanfara del 4^ Reggimento Carabinieri a Cavallo svoltasi il 23 giugno 2022 a Teramo in Piazza Martiri.