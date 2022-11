SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio del 14 novembre, il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e Finanze on. Lucia Albano, parlamentare di San Benedetto del Tronto.

Con la rappresentante di Governo, il Sindaco si è confrontato sui temi di maggior interesse per la comunità cittadina sui quali può risultare importante il ruolo dello Stato.

E’ stato sottolineato con soddisfazione di entrambi come proceda l’attuazione del progetto di recupero del palazzo storico del Municipio di piazza Battisti ad opera dell’Agenzia delle Dogane che lo destinerà per una parte a sede di rappresentanza lasciando alla pubblica fruizione il pian terreno e la ex sala consiliare.

Altri temi oggetto del confronto sono stati il nuovo plesso ospedaliero, il rilancio dell’attuale “Madonna del Soccorso”, la situazione dell’infrastruttura portuale e il sostegno al comparto della pesca, la situazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie nel sud delle Marche.

“L’incontro istituzionale è stata l’occasione per rimarcare l’importanza di una collaborazione sui principali temi della città – afferma il sottosegretario Lucia Albano -. Anche in qualità di membro dell’esecutivo, resto a disposizione della mia città e delle sue istituzioni”.