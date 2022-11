GROTTAMMARE – Mancano ormai pochi giorni per assistere a “Grottammare Dance“, kermesse di danza di artisti locali, organizzata dall’associazione Artistic Picenum e dal comune di Grottammare.

Lo spettacolo, che andrà in scena sabato 19 novembre, alle ore 21, al teatro delle Energie di Grottammare, con la conduzione di Miss Marche 2020, Lea Calvaresi, vedrà protagonisti ballerini di nove generi artistici diversi. Per la scuola Danza Ananke, sezione lyrical modern, saranno sul palco Dragonetti Aurora, Sgariglia Alice, Vallesi Lucia, Moreschini Ilaria, Straccia Irene, Vagnozzi Cristina, Ciarrocchi Francesca e Silla Martina; per la scuola Danzarte Academy, sezione danza moderna, andranno in scena, divisi in due gruppi, Giorgia Maria Lanza, Maria Laura Sansone, Kristiana Bernardini, Marta De Angelis, Ginevra Marconi, Martina Mori, Carlotta Guidotti, Laura De Angelis, Sarah Ravarotto, Micol Mingarelli, Sofia Carboni, Elisa Ficcadenti, Maria Teresa Poletti, Elena Straccia, Chiara Calvaresi e Sofia Paci. Oltre alla categoria danza classica la scuola grottammarese, gestita da Cristina Orsini, proporrà anche la sezione di video dance e quella di ginnastica ritmica, in cui si esibiranno Ilaria Vallorani, Giorgia Croci, Ludovica Brutti, Viola Del Zompo, Giorgia Filiali, Rachele Bruni, Alysia Trano e Marta Castelli ( gruppo video dance) e Carlotta Guidotti, Stella Pulcini, Chiara Troiani, Marta Castelli e Sara Falaschetti ( gruppo ginnastica ritmica).

Per il gruppo Utes, nelle sezioni Reggaetone e danza popolare, inoltre, parteciperanno Dialetto Loredana, Francesca Griffoni, Donatelli Donati Sarti, Angelica Pezzuoli, Esposito Sabrina, Giorgina Vagnozzi, Patrizia Vecchiotti, Barbara Antonelli, Stefania Mezzina e Lorella Albertini ( gruppo Reggaetone), Paola Torquati, Marcella Giudici, Milena Bernardini, Silvia Egidi, Ornella Falleroni, Saverio Alesi, Valentino Moretti, Silvana Di Paolo e Maria Pia Scelicot ( gruppo danze popolari). Spazio anche al tango argentino, con la coppia della scuola Mil Pasos formata da Irene Coccia e Manlio Agostini e al flamenco spagnolo, con la partecipazione di Daniela Mattioli della scuola Las Sevillanas. Infine, la danza orientale sarà affidata alla professionalità di Amar Shahin e Stella del deserto.

Ospiti d’ onore saranno Andrea Fratellini&ZioTore, vincitore della kermesse nazionale nel 2020, e Claudio Sciara, capace di ottenere ben un milione di visualizzazioni su youtube grazie alla famosa “convocazione al cast” da parte di Enrico Brignano, raccontata ai giudici Mara Maionchi e Frank Matano.

“Dietro ad una kermesse c è un intenso lavoro ideativo ed organizzativo e siamo orgogliosi di aver coinvolto un così gran numero di artisti; il nostro vuole essere un format originale dove lo spettatore possa immergersi in un viaggio nell’universo della danza. Abbiamo voluto citare tutti i nomi dei protagonisti, perché i riflettori sono per loro, per applaudire la loro passione – ha dichiarato lo staff organizzativo. “Una kermesse, infine, che guarda al mondo dei più giovani con special guest comici provenienti da Italia’ s Got Talent, unitamente alla possibilità di approdare in TV, dove lo spettacolo verrà trasmesso nel mese di dicembre sulla prima emittente regionale, TV Centro Marche – ha concluso.

Per informazioni: Merceria il Cigno di Grottammare: 347 5406630.