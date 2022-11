SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per scongiurare potenziali pericolose conseguenze di una piccola fuga di gas verificatasi nella serata di ieri, lunedì 14 novembre, in via Elio Fileni (zona Paese Alto). I pompieri di San Benedetto hanno messo in sicurezza l’impianto, tranquillizzando i residenti.