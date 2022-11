7^ giornata Girone B – Serie C Femminile

Tormatic San Severino – Happy Car RSV 1-3 (20-25, 29-31, 25-18, 15-25)

TORMATIC SAN SEVERINO: Beciani, Campetella, Ciccarelli, Drapelli , Meschini (l), Paoloni , Potenza, Salvetti, Spitoni , Tavoloni, Uncini. All. Mosca

HAPPY CAR RSV: Maria Angelini Bracciani, Mirea Di Gregorio, Mara Liebner, Giorgia Speca, Giada Pulcini, Gaia Ubaldi, Teresa Ferrara (k), Patrizia Vagnarelli, Marta Tempera, Patrizia Spinozzi (l). All. Cottilli

6^ giornata Girone B – Serie C Maschile

Lube Civitanova – Farmacia Amadio RSV 1-3 (21-25, 25-21, 13-25, 21-25)

LUBE CIVITANOVA: Alessi, Baldoni, Dolcini (l), Fermani, Giani, Iurisci, Nardi, Piercamilli, Raccosta, Stambucco (k), Talevi, Zara. All. Rosichini

FARMACIA AMADIO RSV: Marco Cameli, Davide Corsi, Alessandro D’Isidoro, Andrea Di Salvatore, Nicola Lampa, Antonio Lorusso, Ettore Nduka Pallotta, Mattia Pignati, Gianmarco Pulcini (k), Lorenzo Tavoletti (l). All. Rocco Netti . Secondo all. Maurizio Faraone

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato decisamente positivo per le formazioni di Serie C della Riviera Samb che mettono a segno una bella doppietta in trasferta, le ragazze dell’Happy Car sul campo della Tormatic San Severino, i ragazzi della Farmacia Amadio all’Eurosuole Forum di Civitanova contro la Lube.

Per le ragazze di Cottilli si tratta del secondo successo della settimana, dopo quello per 3-0 ottenuto martedì scorso in casa, nel turno infrasettimanale, contro la Satel Grottammare. Un 1-3 arrivato al termine di una bella partita, molto avvincente ed equilibratissima soprattutto nei primi due set, con il secondo parziale davvero sconsigliato ai “deboli di cuore”. Infatti, dopo aver vinto il primo set, le rossoblu nel secondo si sono portate avanti fino al 24-22 ma le padrone di casa sono riuscite ad annullare entrambe le palle set, conquistando a loro volte due opportunità per l’1-1, brillantemente annullate dall’Happy Car. Che, dopo aver “sprecato” altri 3 set point, alla sesta occasione sono riuscite a chiudere 31-29. Nel terzo set, poi, c’è stata la reazione della Tormatic che ha quasi eliminato gli errori, riuscendo a portare a casa il parziale. Nel quarto set, però, le rossoblu sono subito scappate via e per le padrone di casa non c’è stato più nulla da fare. Davvero un bel successo, accompagnato anche dai graditi e sportivissimi complimenti degli avversari, che permette alle ragazze di Cottilli di sorpassare in classifica proprio la formazione di San Severino e portarsi al quarto posto. Sabato 29 novembre nuovo impegno casalingo contro una lanciatissima GS Junors Ancona (inizio ore 21:15), reduce dal successo per 3-0 contro la Telusiano Volley.

Successo importantissimo anche se con qualche inattesa fatica anche per i ragazzi di Netti che superano 1-3

la Lube Civitanova. Dopo il solito avvio a rilento, la Farmacia Amadio a metà primo set ha alzato il livello del proprio gioco, recuperando prima lo svantaggio iniziale, poi sorpassando gli avversari e conquistando il primo parziale. Nel secondo set, però, qualche disattenzione di troppo e una serie di 6/7 errori dei rossoblu hanno consentito alla formazione di casa di prendere un buon margine di vantaggio che, nonostante la reazione finale, la Farmacia Amadio non è riuscita a colmare. Immediata e veemente, però, la reazione dei ragazzi di Netti che hanno alzato decisamente il livello del proprio gioco, non concedendo scampo ai propri avversari. Bravi, poi, i rossoblu a mantenere un buon livello di gioco anche nel quarto parziale, conquistando nella fase centrale del parziale qualche punto di vantaggio, conservato fino alla fine nonostante il tentativo di recupero della Lube. Con questo successo la Farmacia Amadio consolida il primato in classifica, portandosi a +2 dalla seconda, ora la Sios San Severino che ha vinto 3-0 contro Macerata. La settimana in corso sarà molto impegnativa per i rossoblu, martedì 15 novembre in trasferta a Castelferretti per l’andata degli ottavi di finale della Coppa Marche contro la Pallavolo Sabini (inizio ore 21), mentre sabato 19 novembre alla palestra Curzi è in programma l’ultima giornata del girone di andata contro Morrovalle (inizio ore 18).