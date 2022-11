SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La A.S. Sambenedettese comunica di aver “interrotto bonariamente” il rapporto con mister Fabio Prosperi. Con lui abbandona la squadra rossoblù anche il preparatore atletico Vassalli. Segue la nota ufficiale:

«La A.S. Sambenedettese comunica di aver interrotto bonariamente il rapporto con l’allenatore della prima squadra Fabio Prosperi. La decisione è stata presa di comune accordo con il tecnico al termine di una riunione con i vertici societari. Il club augura al mister le migliori fortune personali e professionali per il futuro.

Contestualmente, si comunica che Emanuele Vassalli non ricoprirà più il ruolo di preparatore atletico della prima squadra».