Convocato per il 19 novembre il nuovo Consiglio Comunale a San Benedetto in diretta streaming

Tra i punti all’ordine del giorno si segnalano: passaggio del Consigliere Giorgio De Vecchis al gruppo consiliare misto e la nomina del nuovo capogruppo per “Viva San Benedetto”,diffida nei confronti di Picenambiente Srl per il mancato rispetto degli accordi di pulizia dell’area interessata dal mercato settimanale, decisione di rimuovere San Benedetto del Tronto dall’elenco dei luoghi in cui realizzare un deposito di gas naturale.