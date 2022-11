SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un incidente in Riviera nella giornata di oggi: l’episodio è avvenuto in via Asiago, a San Benedetto, dove alle 9 circa di questa mattina uno scooter si è schiantato contro lo sportello aperto di un’auto parcheggiata, catapultando a terra il 61enne motociclista. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto, insieme allo staff dell’ambulanza, presenti gli agenti della polizia locale.