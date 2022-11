FANO – E’ stato trovato lungo il torrente Arzilla, nella periferia Nord-Ovest di Fano, il corpo senza vita della giovane donna di cui ieri era stata segnalata la scomparsa. Il cadavere appartiene a una giovane ucraina, cameriera in un ristorante della città, presso il quale ieri non si era presentata per il consueto turno di lavoro, facendo scattare l’allarme. Colleghi e amici hanno raccontato di come nei giorni precedenti la sua scomparsa la ragazza sembrasse scossa; inoltre, avrebbe raccontato di aver avuto un litigio con il suo compagno, il quale l’avrebbe minacciata per gelosia. Sono scattate subito le ricerche, coordinate dalla Prefettura, con l’ausilio anche dei cani molecolari allo scopo di perlustrare una vasta zona. Il telefonino della donna è stato rinvenuto nella serata di ieri, mentre poche ore fa era stato ritrovato il corpo senza vita della giovane. Il compagno della giovane, di origini nordafricane, era stato rintracciato già ieri. Le indagini sono portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Fano.