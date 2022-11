Di male in peggio. Nell’edizione di ieri sera, Espresso Rossoblu vi racconta l’ennesimo flop della squadra di mister Prosperi e del presidente Renzi. Nello storico settimanale che potete trovare in edicola con all’interno Riviera Oggi in formato inserto, il direttore Pino Perotti titola così: “Ad Agnone la Vastese condanna la Samb e… Prosperi”, paventando il possibile esonero del tecnico pescarese. È appena giunta invece la notizia che ad essere esonerato è stato il Direttore Sportivo Vittorio Cozzella.

Un altro gesto disperato dopo altri che poco si addicono ad una conduzione fuori la norma da parte della società? Direi proprio di sì perché quando è stata allestita la squadra in molti dicevano che Renzi sta costruendo una ‘corazzata’. Io che non ero tanto convinto sono stato addirittura sbeffeggiato dai soliti noti. Doveva e poteva però fare di più. Non è una rosa da 14° posto, dopo undici giornata, quella formata da Cozzella. C’è sicuramente dell’altro e in primis il silenzio colpevole che regna all’interno di una società che oggi definire inesistente non è sbagliato.

Per esempio Chinellato che non gioca da dopo la doppietta di Tolentino fa pensare. Qualcuno dice che è infortunato ma stranamente finora nessun bollettino medico né mai nessuno ne ha parlato nelle ultime tre settimane. Dopo Tolentino lo avevamo dato per ‘rinato’ e speravamo tutti in un cambio di marcia di tutta la squadra.

Mentre scrivo mi viene detto che è stato esonerato anche l’allenatore. Una notizia che ci sta per i risultati ottenuti ma una cosa è certa: Prosperi è l’ultimo, e non in ordine cronologico, dei colpevoli.

La società, se fosse forte, convinta e senza scheletri nell’armadio dovrebbe avere il coraggio delle proprie decisioni. Un esempio a caso: Sergio Pirozzi. Era per Renzi l’uomo che serviva? Richiamarlo sarebbe una sfida alla curva che la prenderebbe malissimo? Sicuramente ma significherebbe anche che c’è qualcuno che comanda, che deve sì rispettare la tifoseria, specialmente la più accesa quella che in curva nord ha incitato finora la squadra anche nei momenti peggiori, ma che deve anche fare il bene della squadra come ritiene necessario, assumendosi le proprie responsabilità, se ha al coscienza a posto. Ce l’ha? Invitiamo Renzi in primis a dimostrarcelo.

Per quel che riguarda Riviera Oggi, vi invito a leggere l’inserto in edicola (e qui anche in Pdf) dove viene di nuovo evidenziata l’assurda potenziale decisione di costruire a Ragnola il nuovo ospedale che, ormai lo hanno capito tutti, non sarà mai di Primo Livello.