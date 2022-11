PESARO – A seguito di sopralluoghi effettuati in via Luca della Robbia, a Pesaro, sono state rilevate criticità strutturali sulla ciminiera, ex Fornace Molaroni. Tali criticità hanno comportato la necessità, ai fini della sicurezza, di interdire l’utilizzo degli edifici e delle vie e aree esterne limitrofe alla ciminiera. Al momento 15 persone sono state sistemate in albergo. Anche un’altra abitazione lungo la strada Panoramica Ardizio di Pesaro e risultata inagibile dopo le verifiche del caso ed il nucleo familiare che l’abitava e stata sistemata in un albergo limitrofo. L’immagine si riferisce alla verifica effettuata nella ciminiera della fornace.