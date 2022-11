SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Schianto sulla Sopraelevata di Porto d’Ascoli: coinvolte tre auto, due delle quali – una Fiat 500 e una Jeep Compass – hanno avuto la peggio impattando frontalmente. Si tratta del secondo incidente di grosse dimensioni avvenuto in Riviera in queste ore, dopo quello avvenuto quasi in contemporanea sul lungomare di Grottammare. Una persona è rimasta ferita nell’incidente, venendo poi soccorsa dall’ambulanza e trasportata all’Ospedale Madonna del Soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Stradale del distaccamento di San Benedetto, i Vigili del Fuoco e i già citati sanitari del 118.