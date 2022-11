ACQUAVIVA PICENA – Conclusa la settimana del Piceno Cinema Festival ad Offida organizzato dall’Accademia Aifas e accolta nel bellissimo Teatro del Serpente Aureo che ha visto protagoniste della serata l’Attrice Eleonora Giorgi e la doppiatrice Roberta Pellini.

Il premio Città di Offida è stato assegnato al corto italiano Goldberg Serpetine Love del Regista Luca Coassian e del Produttore Davide Fregona.

Dal Comune di Acquaviva affermano: “Un particolare ringraziamento al Sindaco Luigi Massa e all’Assessore alla Cultura Isabella Bosano per l’accoglienza e aver creduto insieme ad altri 6 comuni in un unico Progetto, quello di vederci insieme uniti nella promozione del territorio attraverso l’arte del Cinema. In attesa di ricevere, sabato 19 novembre, il testimone da Ripatransone, l’Amministrazione Comunale di Acquaviva è pronta ad ospitare il Piceno Cinema Festival dal 21 al 26 novembre all’Auditorium della Banca del Piceno che vedrà come ospite protagonista, nella serata conclusiva, l’Attore Giovanni Esposito”.