TESTA 7 Aveva anche preso il rigore di Ferri Marini, ma sulla ribattuta non poteva farci nulla. Il Cynthia calcia quasi sempre da fuori ma lui è attento.

ZOBOLETTI 7 Segna un gol da puro 17enne che vuole mangiarsi il campo, insaccando da rapace d’area la respinta corta di Santilli. Tiene a bada Ferri Marini che spesso si defila sul suo lato credendo di avere vita facile col classe ’05, ma non è così. PAROLISI 6

PASSALACQUA 6,5 Spende il fallo tattico su Ferri Marini, con cui ingaggia un duello maschio ma corretto per tutta la partita. Nel finale c’è una trattenuta clamorosa su di lui in area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.

ROVINELLI 6 Ha tre palle gol sugli sviluppi di calci piazzati, ma non riesce a spingerne in porta nemmeno una. La prima, in avvio di gara, la manda alta. Sulle altre due serve il miglior Santilli. Difensivamente non commette sbavature.

PASQUALINI 6,5 Le sue sovrapposizioni sulla sinistra sono ossigeno per la manovra orange, che nel primo tempo passa spesso dai suoi piedi. Dopo il vantaggio si abbassa molto per proteggere il risultato.

ROSSI 6,5 Prova di carattere e spessore, dà corsa e quantità al centrocampo oggi privo di D’Alessandro dal primo minuto. Gran palla gol a inizio ripresa ma calcia di stinco e mette alto.

PIETROPAOLO 6,5 Ormai una certezza in mezzo al campo, il giovane classe ’03 offre spunti, dribbling e recuperi di possesso.

VERDESI 6,5 Torna dal primo minuto e crea pericoli ai difensori avversari con la sua velocità. Arriva bene al cross in un paio d’occasioni nel primo tempo. PETRINI 6

BATTISTA 6 I difensori avversari lo raddoppiano sempre per evitare che converga verso il centro e faccia ciò che gli riesce meglio. D’ALESSANDRO 6

NAPOLANO 6 Cresce di rendimento partita dopo partita, servendo ottimi palloni da calcio piazzato che però i suoi compagni non sfruttano a dovere. Esce stanchissimo. CLERICI 6

FALL 6 Manda di poco fuori un colpo di tacco che sarebbe valso una rete clamorosa. Prezioso nel gioco aereo e nel sul primo pressing avversario quando i laziali costruivano dal basso. SPAGNA s.v.

CIAMPELLI 6,5 Si fida per la prima volta in campionato a schierare l’under in difesa e Zoboletti lo ripaga con una gran prestazione e con il gol. Contro una squadra esperta come il Cynthialbalonga, che vantava i due ex Samb Buono e Ferri Marini, non ha paura di giocarsela a viso aperto. Nel primo tempo i suoi avrebbero potuto segnare tranquillamente almeno 2 reti, non sono arrivati i 3 punti ma la prestazione c’è stata ed il carattere è quello giusto.