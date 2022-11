SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel video le parole di mister Ciampelli post Porto d’Ascoli-Cynthialbalonga 1-1.

Ciampelli: “Siamo contenti di aver ottenuto un punto contro una corazzata come il Cynthialbalonga. Abbiamo avuto molte occasioni, forse potevamo far meglio dal punto di vista realizzativo, ma era importante non perdere la testa dopo il pareggio subito. E’ stata una partita bella da vedere. Zoboletti? Sono contento che abbia segnato, abbiamo dei giovani molto interessanti”.

D’Antoni: “Eravamo consapevoli che sarebbe stato difficile venire a giocare qui al Riviera contro il Porto d’Ascoli. Credo che il pareggio sia giusto”.