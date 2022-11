NOTE: Stadio Civitelle di Agnone, 9°C. 125 tifosi rossoblù presenti.

Angoli: 2-2

Ammoniti: Mauthe (S) 10′ st

Espulsi:

Marcatori:

VASTESE: Del Giudice, Mazzotti, Montebugnoli, Favo, Orchi, Chrysovergis, Sansone, Maiorano, Di Nardo, Greselin, Busetto

A disposizione: Pitarresi, Romano, Valerio, Minchillo, Bracaglia, Tracchia, Gomes, Calì, Menna

Allenatore: Alessandro Lucarelli

SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Vita, Agostinone, Feliz, Mauthe, Acunzo, Viscardi, Umile, Proia, Tassi

A disposizione: Corci, Murati, Migliorini, Zaffagnini, Cardella, Emili, Marras, Angiulli, Boti

Allenatore: Fabio Prosperi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita

4′ Primo calcio d’angolo del match, è per i padroni di casa

9′ Spinge la Vastese, la Samb non si fa sorprendere in copertura

12′ Prova a farsi vedere la squadra di Prosperi, la trama offensiva non è efficace

14′ Corner per la Samb

16′ Ci prova Vita, na il rapido attaccante rossoblù non sfonda tra le linee

24′ La Samb prova a impostare la manovra offensiva

30′ Occasione per Fabio Busetto: l’esterno biancorosso va alla conclusione dalla distanza, di poco a lato

38′ Primo tempo piuttosto equilibrato che si avvia verso l’epilogo

41′ Ci prova Bruno Umile: si mette in proprio, salta due uomini e viene steso da un centrocampista della Vastese

45+3′ Finisce il primo tempo, al Civitelle di Agnone regna l’equilibrio

SECONDO TEMPO

1′ Inizia il secondo tempo

3′ Ci prova la Vastese, para l’estremo difensore rossoblù

9′ Primo giallo della partita. ammonito Mauthe

13′ Ancora poco efficace la manovra offensiva della Samb, che prova a sfruttare gli esterni senza esito

18′ Proteste della Vastese per un presunto tocco di mano in area di rigore Samb. Tutto ok per l’arbitro

20′ Ancora pericoloso l’attacco degli abruzzesi: il portiere della Samb interviene con l’aiuto di un difensore

25′ Nella Samb entra Cardella per Vita. Tra le file della Vastese, invece, è il momento di Calì per Di Nardo

30′ Prosperi schiera Emili, esce Tassi

32′ Molto più pericolosa la Vastese in questo secondo tempo: ancora un’occasione per gli uomini di Lucarelli

33′ Lucarelli sostituisce Greselin con Minchillo

34′ Fuori anche Sansone tra le file della Vastese, al suo posto entra Bracaglia

35′ Tante conclusioni da fuori dei rossoblù, che però faticano a centrare lo specchio difeso da Del Giudice

40′ VASTESE IN VANTAGGIO. Ha segnato Bracaglia