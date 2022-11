SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Porto d’Ascoli-Cynthialbalonga.

NOTE

Giornata nuvolosa, leggera pioggia. Campo in buone condizioni ma un po’ pesante.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Pasqualini, Passalacqua, Verdesi (’02), Rossi, Fall, Napolano, Battista, Zoboletti (’05), Rovinelli (’02), Pietropaolo (’03. All. Ciampelli.

CYNTHIALBALONGA (3-5-2): Santilli (02), Recondi (03), Petti, Fontana, Buono, Imperatori (04, Del Canuto), Sivilla (45′ Forgione), Nava, Caon (01, 58′ Caon), Borrelli, Ferri Marini. All. D’Antoni.

ANGOLI

4-2

AMMONITI

Imperatori (C) Forgione (C) Passalacqua (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Prima sgambata di Pasqualini sulla sinistra che si guadagna già un corner.

3′ MEGA OCCASIONE PER ROVINELLI: sul corner Napolano mette al centro, Rovinelli dimenticato dai laziali mette alto da due passi.

6′ Napolano pesca Fall con un cross perfetto, il senegalese prova addirittura il tacco volante ma la sfera finisce fuori.

9′ Sivilla libera il destro dal limite, Testa controlla che la palla scivoli sul fondo.

12′ Bella azione del Pda: Fall sponda col petto Napolano che gira subito a destra per Verdesi, cross di ritorno per Fall che la spizza di testa ma la palla va fuori di poco.

14′ Brivido per il portiere del Cynthia Santilli che non blocca un cross di Battista e per poco Fall non ne approfitta.

20′ Un po’ di nervosismo tra le due panchine dopo una rimessa laterale non concessa al Cynthia, ammonito un membro della panchina orange.

25′ Primo corner della gara anche per gli ospiti. Mette fuori bene la difesa del Pda.

28′ Punizione guadagnata da Battista sul vertice sinistro dell’area di rigore. Napolano mette in mezzo ancora per Rovinelli che da due passi calcia addosso a Santilli. Gran riflesso dell’estremo difensore classe ’02.

37′ Prova il tiro da fuori l’ex Samb Buono, ma la sfera termina larga.

42′ Ritmi ora più lenti, dopo un inizio di partita tambureggiante.

44′ Borrelli prova un tiro a giro dai 20 metri, palla alta.

45′ Imperatore stende Battista al limite dell’area. Era già ammonito ma l’arbitro lo grazia.

45′ Finisce qui il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Subito occasione per Rossi sugli sviluppi di un calcio di punizione per il Pda. Il numero 8 colpisce male e manda alto.

49′ Napolano libera il destro dai 25 metri, largo.

52′ Giallo per Passalacqua che ha strattonato irregolarmente Ferri Marini.

56′ HA SEGNATO IL PORTO: calcio d’angolo battuto corto da Napolano per Battista, il numero 11 mette in mezzo forte, Santilli respinge di pugno e Zoboletti mette in porta il tap in vincente. Gol pesantissimo per il giovane classe ’05.

58′ VICINO AL 2-0 ROVINELLI: altra occasione per il difensore classe ’02 di testa su corner di Napolano. Alto di nulla sulla traversa.

65′ Brivido Pda, Borrelli innescato da Ferri Marini calcia largo di pochissimo dal limite.

68′ Bel contropiede del Porto d’Ascoli dopo un bel recupero di Fall. Napolano fa un’apertura fantastica per Verdesi da un estremo all’altro del campo. Poi Verdesi ignora Fall e Battista e calcia tra le braccia di Santilli. Ciampelli si arrabbia per il pallone gestito male.

72′ RIGORE PER IL CYNTHIA: cross di Borrelli, Ferri Marini di testa colpisce la traversa, sulla ribattuta c’è un lieve contatto tra Pasqualini e Nava e l’arbitro indica il dischetto.

73′ Ferri Marini contro Testa. PARA TESTA ma sulla ribattuta lo stesso Ferri Marini è il più lesto ad inscaccare. 1-1.

75′ Escono Napolano, Zoboletti e Verdesi ed entrano Clerici, Petrini e Parolisi nel Pda.ù

82′ Angolo per il Cynthia. Borrelli mette in mezzo per Del Canuto che colpisce ma Testa para.

84′ Secli vicinissimo al gol del sorpasso con un destro a fil di palo.

85′ Dentro D’Alessandro per Battista, si copre ora mister Ciampelli.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90+1′ Angolo per il Pda che ci prova con le ultime forze. Passalacqua finisce giù ma per l’arbitro non c’è nulla.

90+3′ Angolo dall’altra parte per il Cynthia, fischiato fallo in attacco. Finale acceso e confusionario ora al Riviera.

90+4 CHE OCCASIONE PER ROVINELLI: cross di Clerici per il numero 21, Santilli la blocca sulla linea.

90+5′ Finisce qui, partita accesa nel finale in cui sono saltati tutti gli schemi. Tante occasioni per gli orange che recriminano per almeno 3 palle gol sciupate.