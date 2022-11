Luigi Collini compie 60 anni.

Un augurio speciale dai figli Alessio e Noemi.

Un grazie a nostro padre per esserci sempre stato, per aver dato sempre un amore incondizionato alla famiglia e soprattutto per averci fatto nascere a San Benedetto del Tronto.

