Wispone Taurus Bk Jesi – Infoservice Sambenedettese Basket 82-64

Wispone Taurus Bk Jesi: Cognigni 11, Angeleatti, Tartaglia 10, Grifoni 2, Terenzi 13, Figueras 18, Pellegrini ne, Fracasso 14, Anibaldi 14, Buscarini. All. Masini

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 14, Tongue Zuko 12, Veronesi 6, Scarpone, Maiorana Liga An., Caloia 13, Rota 6, Mittica 12, Maiorana Liga Al. ne, Llukacej 1. All. Roncarolo

Parziali: 25-25, 20-9, 17-16, 20-14.

Progressivi: 25-25, 45-34, 62-50, 82-64.

Usciti per 5 falli: nessuno

JESI – Dopo una partita combattuta la Sambenedettese Basket viene sconfitta 82-64 da Jesi che guadagna il suo secondo successo stagionale consecutivo.

I rossoblu riescono a recuperare in extremis Caloia e Rota che vengono schierati nel quintetto iniziali insieme a Mittica, Tongue Zuko e Llukacej. Primo quarto molto equilibrato tra le due squadre che combattono da un lato e dall’altro arrivando sul 25-25. Dopo il break, però, i padroni di casa acquisiscono un largo distacco di punti conducendo la gara a fine secondo quarto per 45-34.

I ragazzi di Coach Roncarolo non si danno per vinti e provano a recuperare grazie ai tiri da tre di Obletter e i canestri di Caloia e Tongue Zuko, bene anche Mittica. Punti anche per Rota, Veronesi e Llukacej. Arrivati al quarto quarto le speranze, purtroppo, sono poche e la Sambenedettese Basket incassa la settima sconfitta.