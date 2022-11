GROTTAMMARE – Grottammare 0-0 Palmense

Grottammare: Palanca, Falleroni, Paolucci, Iacoponi, Genovese, Traini, Pelliccetti (dal 19’st Paolini), Morelli, Massi, De Panicis (dal 39’st Pomili), Cameli (dal 14’st Evangelisti). A disposizione: Medori, Capretti, Carboni, Offidani, Franchi, Ottaviani.

Allenatore CUCCÙ

Palmense: Camaioni, Bergamini, Cesetti, Forò, Carafa, Smerilli, Brunelli (dal 24’st Ezzatouini, dal 33’st Medori), Salvatori, Ndiour, Mauro (dal 32’st Vallasciani), Biondi. A disposizione: Spurio, Berdini, Germani, Ramos, Borraccini, Marziali.

Allenatore: MARCHEGIANI

Ammoniti: Forò (P), Genovese (G)

Grottammare e Palmense si spartiscono la posta in palio nella decima giornata di campionato. Al “Pirani” va in scena una partita agonisticamente intensa ma povera di occasioni da gol. I due portieri, Palanca e Camaioni, amministrano senza problemi le rispettive difese, sporcandosi i guantoni solo in pochi calci piazzati. Un punto che muove la classifica del Grottammare, che ora è atteso da un turno di riposo.