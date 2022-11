SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A tre anni di distanza dall’ultima edizione a causa dell’emergenza Covid, grazie al fondamentale sostegno di Magazzini Gabrielli, finalmente lo IOM torna con la Carovana della Prevenzione. Le conseguenze di tale fermo sono allarmanti e i dati emersi dal rapporto riguardanti l’impatto della pandemia sulla prevenzione oncologica, stilato dall’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), suggeriscono un saldo negativo di oltre 3 milioni di esami nel periodo Gennaio 2020 – Maggio 2021 che comporta in termini diagnostici, migliaia di carcinomi non intercettati.

Diventa quindi fondamentale tornare sul territorio con un’importante iniziativa di screening che prevede, grazie a due unità mobili, l’effettuazione di mammografie gratuite alle donne d’età fra i 40 e i 50 anni e over 70, fascia non compresa nel programma di screening della Sanità Pubblica ed ecografie per donne fino a 40 anni.



“Siamo felici – ha dichiarato Barbara Gabrielli, componente del Consiglio di Amministrazione di Magazzini Gabrielli e Direttore della Comunicazione – che il nostro sostegno coincida con il ritorno della carovana della prevenzione dopo la sosta imposta dalla pandemia. Lo IOM come in numerose altre occasioni, penso all’iniziativa locale “Cartella Digitalizzata”, sa che la nostra azienda è vicina alle loro iniziative e condivide, in questo caso, l’alto valore dato alla prevenzione oncologica”.

Nel dettaglio le giornate dedicate alla prevenzione sono:

– Sabato 26 Novembre CC Battente – Ascoli Piceno dalle ore 10 alle ore 16.30

– Domenica 27 Novembre Piazza Giorgini – San Benedetto del Tr. dalle ore 9.30 alle ore 16.30