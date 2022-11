MATELICA – Finisce 3-4 la gara tra Matelica e Atletico Centobuchi valevole per la decima giornata del Campionato di Promozione.

Primo tempo pieno di colpi di scena: i padroni di casa passano in vantaggio al 25′ con Raponi che poi firma la doppietta personale due minuti più tardi.

Con due gol sotto gli ospiti si rimboccano le maniche e accorciano le distanze al 35′ con De Cesaris che deposita in rete con il destro dopo un calcio d’angolo dalla destra battuto da Veccia.

Allo scadere della prima frazione di gara altro angolo, però questa volta dalla sinistra, battuto da Picciola sul secondo palo per Galli, il 9 ribadisce al centro dell’area di testa e trova ancora De Cesaris che fa 2-2. Il difensore sigla la sua doppietta personale.

Nel secondo tempo le squadre rientrano in campo e al 51′ i biancorossi tornano in vantaggio: fallo di Filipponi in area, l’arbitro assegna il penalty e Chornopyshchuk segna il 3-2.

Ma la reazione degli ospiti è immediata. Al 53′ azione sviluppata sulla destra da Delli Compagni che crossa sul secondo palo dove trova Picciola, il 10 stoppa di petto e con il sinistro incrocia sul secondo palo e fa 3-3. Una partita pazza.

Sul filo dell’entusiasmo la formazione di Fusco trova il vantaggio al 65‘: Picciola sulla sinistra punta il diretto avversario e crossa sul secondo palo dove trova l’inserimento di D’Intino che con il piattone destro trova il gol, 3-4.

Nell’ultima mezz’ora l’Atletico Centobuchi difende bene il vantaggio e porta a casa i primi tre punti esterni. A gara praticamente finita viene espulso Fabi Cannella.

Nel post-partita è stato intervistato il difensore Gianmarco De Cesaris, autore della doppietta.

De Cesaris: “È stata una partita tosta, siamo passati in svantaggio due volte ma siamo riusciti a recuperare e poi a vincere la partita, questi tre punti ci danno fiducia. La mia doppietta? Sono due gol arrivati su calcio d’angolo, mi sono fatto trovare al posto giusto e sono contento. Questa vittoria ci dà tanta fiducia per i due impegni settimanali e speriamo di continuare così”.