SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà lo stadio “Civitelle” di Agnone ad ospitare la partita valida per l’undicesima giornata del Campionato di Serie D, Girone F che vedrà la Samb alle prese con la Vastese di mister Lucarelli. Il match si giocherà domani, domenica 13 novembre, alle ore 14:30. Fabio Prosperi avrà l’arduo compito di dare una scossa a una squadra che, soprattutto nel reparto offensivo, è poco avvezza a concretizzare: nelle ultime tre sfide di campionato, tutte giocate al Riviera delle Palme, i rossoblù non hanno segnato neanche un gol.

Segnare contro la Vastese, almeno in teoria, dovrebbe essere un’impresa tutt’altro che impossibile dato che in questo campionato gli abruzzesi hanno sempre subito almeno un gol. Quindici reti realizzate e altrettante subite finora per gli uomini di Alessandro Lucarelli, che occupano attualmente la tredicesima posizione in classifica, avendo totalizzato 10 punti, due in meno della Samb.

Tra le file dei rossoblù dovrebbero tornare a disposizione Andrea Zaffagnini e Matteo Chinellato; ancora out, invece, Lorenzo Alboni e il giovane portiere Berti.

COME GIOCA LA VASTESE

L’allenatore degli aragonesi (soltanto un omonimo dell’ex capitano del Parma) è subentrato alla guida del club lo scorso 25 ottobre, dopo l’esonero di Giuseppe Ferrazzoli dettato dall’avvio di campionato piuttosto deludente.

Il tecnico marsicano, così come il suo collega rossoblù Prosperi, è solito schierare la formazione biancorossa con una difesa a tre: a presidio della porta difesa da De Giudice ci saranno probabilmente Orchi, capitan Altobelli e Montebugnoli. Il capocannoniere è Antonio Di Nardo con 4 reti. Il centravanti classe ’98 vanta 6 presenze in Serie B con il Latina, ed è un prodotto delle giovanili della Sampdoria. Nell’ultima partita, persa per 1-0 a Senigallia, Di Nardo è stato affiancato da Christian Calì; occhio, però, a Fabio Busetto, autore fin qui di 5 assist e 2 gol. A centrocampo, invece, spiccano l’ex delle giovanili dell’Inter Giuseppe Maiorano e il numero 10 Simone Greselin.