SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In un “Sabatino d’Angelo” colmo di tifosi un’ottima Samb C5 vince 9-4 contro lo Sporting Grottammare, mantenendo il primato in classifica e rovinando agli ospiti la sentitissima festa di San Martino.

Primo tempo scoppiettante, in cui la Samb è andata addirittura in svantaggio per ben 3 volte, ma si è dimostrata coriacea ogni volta nel reagire bene pervenendo subito al pareggio, per tre volte con il solito, implacabile, Giampiero Mindoli, autore di una partita da 10 in pagella.

Una volta raggiunto il 3-3 la Samb ha messo la freccia a sinistra e ha sorpassato gli avversari per due volte con Piccinini, poi nuovamente con il Capitano e sul finale di frazione con Bartolini, al primo acuto stagionale, fissando il parziale sul 7-4.

Secondo tempo più ruvido tra le due compagini, tuttavia ben interpretato dalla Samb abile a realizzare l’8-4 ancora con Mindoli – autore della sua prima cinquina stagionale – e ad andare a rete quasi allo scadere con Piccinini, che celebra il suo onomastico con una tripletta.

La Samb sale quindi a 18 punti in classifica: appuntamento a venerdì 18 novembre in trasferta contro l’Atletico Ascoli.