SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In data 11 Novembre 2022 è avvenuto presso il Comune di San Benedetto del Tronto l’incontro tra

l’Amministrazione e una delegazione del Comitato Parchi Bau di Via Paolini.

Presenti all’incontro il Vice Sindaco Tonino Capriotti, il Consigliere Fabrizio Capriotti e il Responsabile delle

Aree Verdi Lanfranco Cameli

Per la delegazione Parchi erano presenti il Presidente Alessandro Ferretti il Vice Guerriero Guerrieri e la

Portavoce Gioia Mattioli

I temi trattati riguardano le principali problematiche attuali che impediscono una serena frequentazione da

parte di cani e padroni, dell’area in questione.

– Emergenza SPINE nel Parco centrale causate da una pianta infestante che ha disseminato centinaia

di spine dolorosissime che hanno già ferito decine di cani e padroni. Il Comune si è impegnato a

chiuderlo tempestivamente e ad estirpare su tutta la superficie la suddetta pianta cercando di

rimuovere anche quante più spine possibile.

– Emergenza frequentazione dei Parchi da parte di Bande di ragazzini, senza tetto, spacciatori e tossico

dipendenti, attratti anche dal fascino della movida centrale presente principalmente nei fine

settimana ma non solo.

L’accesso indiscriminato ai Parchi di questi soggetti di notte ma anche durante il giorno vista la

vicinanza con le scuole non permette la normale fruizione a chi invece vuole entrare con il proprio

cane.

La soluzione già richiesta 2 anni orsono al comune e proposta appunto dal Comitato Parchi è

l’adozione di chiusure dei tre cancelli con serrature magnetiche che si aprirebbero solo con apposita

scheda, consegnata dal Comune appunto solo ed esclusivamente ai possessori di cani che

frequentano l’area e che ne faranno richiesta. Il Comune si è impegnato ad avviare un iter di

preventivazione dei costi.

– Emergenza sporcizia, pulizia a terra e manutenzione con regolare svuotamento dei secchi per

escrementi e rifiuti. Il Comune si è impegnato nel sollecitare l’azienda a cui spetta l’onere della

pulizia.

– Presenza di topi sulle palme. Il Comune si impegnerà a derattizzare correttamente la zona.

– Mancanza di separazioni visive tra recinti dei parchi per evitare le normali conflittualità tra cani. Il

comune si è impegnato a risolvere a breve detta mancanza.

– Poca illuminazione serale in alcune zone dei Parchi causate dall’eccessiva presenza di Pitosfori che

farebbero ombra ai fari. Il Comune si è impegnato a rimuovere le piante che impediscono

l’illuminazione corretta.

– Mancanza di segnaletica adeguata che ricordi che l’accesso alle aree dei Parchi è consentito solo ed

esclusivamente accompagnando un cane. Il Comune si è impegnato a realizzarla e affiggerla nell’area.

In questo incontro vista la quantità degli argomenti trattati di immediata urgenza, non c’è stato modo di

approfondire e concordare una soluzione all’annoso problema della presenza costante di frammenti di

vetro provenienti dalle bottiglie abbandonate a terra da anni a questa parte.

Per quanto riguarda la manutenzione generale dell’area come il ripristino di buche scavate dai cani o la

sistemazione di cancelli o recinzioni danneggiate dai continui atti vandalici il Comune vorrebbe avviare

un iter di potenziamento dei poteri di gestione da affidare appunto al Comitato rimanendo il Comune

stesso comunque collaborativo per gli interventi giudicati più onerosi o impegnativi