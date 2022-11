SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 11 Novembre 2022, si è riunita alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune la VI Commissione Bilancio, per discutere e ratificare la variazione di bilancio.

L’Assessore al bilancio Domenico Pellei precisa: “Nella parte Entrata del Bilancio di Previsione 2022/2024 si riscontrano alcune eccezioni, sia positive che negative per le quaali si rende necessario operare le relative variazioni di bilancio. Prendenddo atto che il loro saldo complessivo compensa perfettamente le movimentazioni delle spese. Nella parte Spesa del bilancio si rileva la necessità di apportare alcune variazioniin diminuzione ed altre incrementative in determinati stanziamenti”

A titolo informativo ma non esaustivo, alcune delle più rilevanti voci in entrata sono:

€ 1.850.492 dall’IMU.

dall’IMU. € 541.341 derivanti dal CUP (Canone Unico Patrimoniale), prevalentemente legato alle occupazioni dei cantieri.

derivanti dal CUP (Canone Unico Patrimoniale), prevalentemente legato alle occupazioni dei cantieri. € 190.034 , quota degli utili di Picenambiente S.p.A. spettanti al Comune a seguito della deliberazione dell’ Assremblea Soci.

, quota degli utili di spettanti al a seguito della deliberazione dell’ € 95.000 Introiti IVA sugli Esercizi Coimmerciali.

Ridetermminazione in diminuzione di € 83.523 dei trasferimenti regionali per l’assistenza domiciliare indiretta.

€ 722.226, fondi PNRR da reinvestire nel 2023 per la “Transizione digitale”.

Variazione compensativa di risorse provenienti dai Servizi Sociali di:

€ 70.000 per il sostegno al “Caro Bollette” (calcolato su ISEE).

per il sostegno al (calcolato su ISEE). € 50.000 per aiuto ai canoni di locazione (calcolato su ISEE).

Contributo di BIM di uteriori € 100.000 a sostegno del “Caro Bollette”.

Minori Entrate:

€ 70.000 dalle mense scolastiche per aumento della richiesta di esenzioni e fascia tariffaria più bassa.

dalle mense scolastiche per aumento della richiesta di esenzioni e fascia tariffaria più bassa. € 149.709 per la mancata riapertura dalla Piscina Comunale.

Alcune delle voci in Uscita:

€ 50.000 di ulteriore contributo comunale per aiuto ai canoni di locazione

di ulteriore per aiuto ai € 190.950 in totale per Servizio Sport e turismo di cui: € 6.000 affiancamento sport alle scuole d’infanzia. € 10.000 Festa dello Sport e dell’Amicizia. € 20.000 Manutenzione impianti Sportivi. € 19.950 Acquisto beni per Piscina Comunale. € 25.000 alle associazioni. € 110.000 per prestazioni di “Marketing Territoriale” , cartellone eventi. autunno/inverno, Luminarie.

in totale per Servizio Sport e turismo di cui: € 45.000 settore Cultura e Pubblica Istruzione.

settore Cultura e Pubblica Istruzione. € 377.150 in totale di maggiori oneri per adeguamento prezzi e contratti degli standard urbanistici tra cui: €130.000 per lavori nella scuola di via Ferri €55.000 tratto di pista ciclabile in via Moretti 15.000 maggiore spesa per la copertura dello stadio Riviera delle Palme

in totale di maggiori oneri per adeguamento prezzi e contratti degli standard urbanistici tra cui: €813.928 di liquidazione a favore di Picanambiente per la gestione dell’ex-discarica di Colle Sgariglia

€ 35.000 per riqualificazione Bambinopoli.

Richieste di chiarimento da parte del Consiglio:

Il presidente di Commissione Paolo Canducci: “813.000 Euro per la Picenambiente. legati al canone di manutenzione dell’ex-discarica, ed il resto è il conteniment fuori bacino. Questo significa che nel prossimo Bilancio prevederemo 12 milioni di spesa Picenambiente? O farà come quest’anno, Assessore, che ottimisticamente si è tenuto a 10 milioni e mezzo per poi a Novembre chiedere 813.000 Euro? Perchè sapevamo già l’anno scorso xche non sarebbero bastati.”

Risponde l’Assessore Pellei: “Noi stiamo facendo dei ragionamenti con la società di Gestione per trovare delle soluzioni che non incidano esccessivamente”

Interrogazione da parte del Consigliere Giorgio De Vecchis, e dal presidente di Commissione Paolo Canducci, che chiedono delucidazioni in merito alle finalità dei Fondi destinayìti all’Area Bambinopoli in quanto sarebbe in essere “un contenzioso, o meglio, un confronto tra gli attuali gestori ed il Comune”

Risponde La dirigente dell’Area Risorse Catia Talamonti:”Il Settore Lavori Pubblici ha fatto una richiesta stimata complessiva per effettuare gli interventi necessari alla riqualificazione, compreso l’eventuale acquisto dei beni esistenti di quali stiamo valutando l’idoneità d’utilizzo secondo le attuali normative”

Richiesta Di chiarimenti ,sempre da parte di De Vecchis per avere delucidazioni in merito ai 110.000 € sotto la voce “Marketing Territoriale”, che include i 40.000 € deliberati in Giunta per le Luminarie, ma dei restanti 70.000 € è poco chiaro l’utilizzo.

Il presidente Canducci aggiorna la seduta a Mercoledì 16 sia perchè i consiglieri hanno avuto poco tempo per esaminare il documento, sia per chiarire i dubbi emersi rispetto a “Marketing Territoriale” e Bambinopoli.