ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Maiolati, ad Ancona, per un incendio verificatosi in una stanza di un appartamento posto su una palazzina di quattro piani. Le fiamme hanno interessato anche il corridoio dell’abitazione. La squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte e l’ausilio dell’autoscala ha provveduto a spegnere l’incendio evitando che le fiamme si propagassero all’intero appartamento. Gli abitanti dello stabile sono stati evacuati in via precauzionale a causa dell’intenso fumo che si è creato. Un ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso di Torrette dai Sanitari del 118, per accertamenti.