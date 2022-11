Vastese-Samb si giocherà ad Agnone. Duecento biglietti a disposizione per i tifosi rossoblù

La gara non potrà svolgersi né allo Stadio Aragona di Vasto, per via dei lavori in corso, né al Comunale di Ortona poiché il sindaco non ha concesso l'agibilità

di Davide Pignotti