SIBIU – Il ballerino nativo sambenedettese, residente a Grottammare ma trapiantato da 4 anni in Toscana.

In coppia con la splendida e bravissima ballerina Silvia Mariotti di Lazzeretto (una piccola frazione di Empoli) ha dominato nel Transilvania Grand Prix, svoltosi domenica scorsa a Sibiu e valido per l’assegnazione del campionato del mondo di categoria per l’anno 2022.

La coppia ha trionfato in tutti e 5 i balli della disciplina (Valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quick steep) battendo le altre 38 coppie che rappresentavano altre 14 nazioni.

Manuel Guidotti e Silvia Mariotti fanno parte della Big Dance School Cecina diretta dai maestri Gianni Chiapperini e Gianita Bigazzi e sono stati coadiuvati anche dai maestri Robert Faoro, Merilù Dance di Candelloro e Michele Bonsignori. A tutti con la scuola per cui sono iscritti in primis vanno

I ringraziamenti migliori, insieme agli sponsor tecnici Rs Atelier, Rosso Latino calzature, Neo Life e Ready 4Dance.

Nonostante ballino insieme da solo un anno i due anno inanellato una serie di successi incredibili con 9 vittorie consecutive. Primi al debutto il 17 aprile a Cambrils, bissavano poi il successo due settimane dopo a Kaunas per poi laurearsi Campioni Italiani il 13 maggio a Carrara.

La scia di successi proseguiva in giugno a Kosice e a Lione. Doppio successo il 22 e 24 luglio nel tempio del valzer a Vienna.

Trionfatori ad agosto nel prestigiosissimo GOC di Stoccarda una delle gare mondiali piu’ importanti, infine risultavano primi anche a Rotterdam in ottobre finonallo splendido traguardo di domenica scorsa a cui sono giunti imbattuti.

Manuel Guidotti portato nel mondo del ballo da mamma Lina a soli 9 anni e seguito spesso da papa’ Gianni, insieme alla partner Silvia Mariotti ha entusiasmato la vasta platea in terra rumena e i numerosi aficionados al seguito che hanno fatto uno splendido tifo. I due sono stati ricevuti e premiati ieri in comune dal sindaco di Cerreto Guidi.