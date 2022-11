Happy Car RSV – Satel Grottammare 3-0 (25-14, 25-15, 25-15)

HAPPY CAR RSV: Maria Angelini Bracciani, Sara Bevilacqua, Mara Liebner 12, Giorgia Speca, Giada Pulcini 6, Aurora Pelliccioni, Gaia Ubaldi 12, Teresa Ferrara (k) 14, Patrizia Vagnarelli 3, Marta Tempera 13, Elena Sofia Rosetti, Patrizia Spinozzi (l). All. Cottilli

SATEL GROTTAMMARE: Cataldi, Asmarandei 5, Albanesi, Andrenacci 3, Colombo 6, Cosenza (l2, Cruciani, Garagliano (l1 e K), Iommi, Martoni Ma., Martoni Mi. 6, Pistolesi, Santarelli 3. All. Capretta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bella e netta affermazione dell’Happy Car Riviera Samb Volley che nel turno infrasettimanale, valevole per la sesta giornata di andata del girone B del campionato di Serie C femminile, supera 3-0 la Satel Grottammare.

Partita mai in discussione con le ragazze Cottilli autrici di una buona gara, bene in ricezione, concentrate e attente in difesa, molto incisive al servizio (ben 14 ace) e sufficientemente efficaci in attacco e contrattacco, anche se ancora con qualche errore di troppo. Solo ad inizio terzo set la partita è rimasta in equilibrio, fino all’8-8. Poi le rossoblu hanno nuovamente allungato, chiudendo set e partita

Coach Cottilli schiera il sestetto con Patrizia Vagnarelli in regia, Gaia Ubaldi opposta, Teresa Ferrara e Giada Pulcini schiacciatrici, Marta Tempera e Mara Liebner centrali, con Patrizia Spinozzi libero. Parte subito bene l’Happy Car che allunga con il turno al servizio di Marta Tempera. Dall’altra parte della rete coach Capretta si affida alla regia di Giulia Andrenacci, con Milena Martoni opposta, Iuliana Mihaela Asmarandei e Alessia Pistolesi sono le schiacciatrici, Aurora Iommi e Ilaria Colombo le centrali, con Anitaa Garagliano libero.

Partono subito forte le padroni di casa, con un ace e due contrattacchi di Mara Liebner e l’ace di Teresa Ferrara per il 10-4. Anche Gaia Ubaldi e Giada Pulcini mettono a terra attacchi e contrattacchi vincenti, due ace di Marta Tempera e due contrattacchi di Teresa Ferrara portano le padrone di casa sul 21-10. Chiude il set un contrattacco vincente di Giada Pulcini per il 25-14.

Anche il secondo set si apre all’insegna delle padroni di casa, con due attacchi vincenti di Teresa Ferrara e un primo tempo di Marta Tempera. Un attacco vincente di Giada Pulcini porta sul 9-3 l’Happy Car, che poi prende definitivamente il volo sul turno al servizio della sua giovane schiacciatrice che mette a segno due ace, con due primi tempi di Marta Tempera e un contrattacco vincente di Teresa Ferrara per il 19-7. Dopo un bel primo tempo di Mara Liebner è Gaia Ubaldi con un ace a chiudere il parziale.

In avvio di terzo set la Satel reagisce e, con un muro di Ilaria Colombo e un contrattacco vincente di Milena Martoni, si porta avanti 2-4. Un ace di Marta Tempera e una fast di Mara Liebner riportano in parità (4-4) il set, poi un altro ace, questa volta di Teresa Ferrara firma il sorpasso sull’8-7. Le ospiti provano a rimanere in partita ancora con il muro di Ilaria Colombo e un attacco di Milena Martoni ma due primi tempi di Marta Tempera e due punti consecutivi della palleggiatrice Patrizia Vagnarelli (un muro e un attacco di seconda) siglano l’allungo sul 16-11 delle rossoblu. Che prendono definitivamente il largo grazie ad un muro e un primo tempo di Mara Liebner. Chiude set e partita Gaia Ubaldi con tra ace di fila.