SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un successo annunciato la nuova stagione teatrale del Cineteatro San Filippo Neri. Dopo due anni di stop, rallentamenti e sacrifici, ritorna la programmazione completa degli spettacoli teatrali. 10 appuntamenti, di cui 8 di prosa e 2 di teatro ragazzi, a partire dal 18 novembre che accompagneranno gli spettatori per tutto l’inverno terminando il 18 marzo. Il tema “Simbiosi” è un omaggio allo scultore e pittore Antonio Canova, per 200 anni dalla sua scomparsa. La settima stagione del Cineteatro ha dunque come tema l’abbraccio: “Un gesto venuto meno, durante il periodo della pandemia”, dicono le organizzatrici. Guarda la video intervista completa a Irene Procacci e Chiara Santarelli dell’associazione Caleidoscopio.

Il commento di Lina Lazzari, assessore alla Cultura di San Benedetto del Tronto: “La stagione teatrale dell’associazione Caleidoscopio è, come per gli anni precedenti, non solo di qualità ma soprattutto interessante nei temi proposti e nei protagonisti. Sono sempre stata convinta che i giovani devono parlare ai giovani e sperimentare nuove esperienze di arte e comunicazione. Quest’anno, poi, già il titolo della stagione, Simbiosi, ci dice della volontà di mettere insieme temi, linguaggi, in una parola, spettacoli da condividere”.

Di seguito il programma completo:

Venerdi 18 Novembre ore 21.15 – “L’ultima duchessa Livia della Rovere”. Di Collettivo Collegamenti, con Francesca Berardi, Filippo Mantoni e Simone Bellezze.

Domenica 27 Novembre ore 21.15 – “Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi”. Di Teatro Dell’Orsa.

Sabato 17 Dicembre ore 21.15 – “Mis – Smarco”. Di Numeri 11, con Valentina Illuminati.

Sabato 18 Gennaio ore 21.15 – “Letizia va alla guerra – la suora, la sposa, la puttana”. Con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, regia di Adriano Evangelisti.

Sabato 4 Febbraio ore 21.15 – “Memme bevilatte salvata da Teresa”. Di Entròpia teatro, con Andrea Baldoffei e Alessandro Giannone (vincitore della vetrina di arte performativa contemporanea “Vuori d’aria 2021” – categoria teatro contemporaneo).

Sabato 18 Febbraio ore 21.15 – “Allegro cantabile”. Di Faber Teater, direzione musicale di Antonella Talamonti, contributo di Paolo Nani.

Sabato 4 Marzo ore 21.15 – “Interno camera”. Con Paola Giglio e Matteo Prosperi, regia di Marcella Favilla.

Sabato 18 Marzo ore 21.15 – “Punti deboli”. Di Caleidoscopio APS, regia di Michele Petrocchi.

Domenica 4 Dicembre ore 17 – “Radionisio”. Di Teatro di Onisio, con Fiorenza Montanari.

Domenica 15 Gennaio ore 17 – “Huck”. Di Bam!Bam!Teatro, con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi.

INFO E PRENOTAZIONI

Sito www.cineteatrosanfilipponeri.com

Tel. 389 1463537 – Segreteria

Mail caleidoteatro@gmail.com

ORARIO BOTTEGHINO:

Lun – Mar – Mer dalle 17.00 alle 18.30.