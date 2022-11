MONTEPRANDONE – I disturbi dell’alimentazione e nutrizione (Dan) racchiudono tutta una

serie di patologie (tra queste, per citare solo quelle di cui si sente

parlare di più, l’anoressia, la bulimia e il disturbo da alimentazione

incontrollata o binge eating), in diverse forme diffuse soprattutto in età

giovanile.

In Italia sono tre milioni le persone che ne soffrono. Una vera e propria

epidemia, che colpisce per il 96% donne e per il 4% uomini. 2,3 milioni

sono gli adolescenti, ma sempre più si registrano casi già a partire dai

sei anni, con immaginabili gravi conseguenze sulla crescita.

Nonostante la scarsa consapevolezza che spesso ne hanno pazienti e

famigliari, i Dan sono patologie molto serie. Basti pensare che essi sono

tra gli adolescenti la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali.

Negli ultimi anni l’incidenza della malattia ha avuto nelle Marche, in

linea con quanto accade in tutta Italia, un’impennata del 30%.

Fada associazione Marchigiana di familiari di soggetti affetti dai Dan è

impegnata da diversi anni nel sostegno alle famiglie, nella

sensibilizzazione della cittadinanza.

Il Sindaco e la Giunta del Comune di Monteprandone hanno voluto realizzare

un percorso informativo e conoscitivo sui disturbi alimentari, proprio in

collaborazione con Fada Odv, finalizzato a informare la cittadinanza, i

genitori, i giovani , gli educatori,i sanitari del proprio territorio sui

Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

Il 17 e il 24 novembre alle ore 20.30 presso la sala nuova riunioni di

Centobuchi in piazza dell’Unità si terranno due incontri, saranno presenti

sia Professionisti del settore che i volontari di Fada, l’intento è

quello di richiamare l’attenzione sul tema , attraverso informazione

corretta,testimonianze,conoscenza dei percorsi di cura e prevenzione.